RIIGIKONTROLL: kõrghariduses ei saa vanaviisi jätkata 

2013. aastal muutus Eesti ülikoolisüsteem – toonase haridusministri Jaak Aaviksoo vedamisel suurendas riik oma panust, et seada sisse tasuta kõrgharidus õppureile, kes saavad semestriga kokku vähemalt 30 ainepunkti. Riiklik toetus pole aga suutnud ajaga kaasas käia ning nüüd on ülikoolides seis sant. Õppejõudude palgad on väikesed, neid tõsta ei saa. Varem või hiljem hakkab see pärssima meie kõrghariduse konkurentsivõimet. Kui palju raha juurde vaja oleks, ei tea täpselt keegi, kuid riigikontroll viibutab auditis haridus- ja teadusministeeriumi poole.

„Eestit vallanud „tasuta“ silti kandvate asjade pakkumise ootuses on põhjust meenutada, et kui oled taime istutanud, tuleb seda vajadusel ka kasta,“ kommenteeris riigikontrolör Janar Holm. Kõrgharidusele antakse riigieelarvest igal aastal umbes 240 miljonit eurot, kuid sellest hakkab väheks jääma. Järgmise aasta eelarves plaanitakse summat viie miljoni euro võrra tõsta, mis tähendaks õppejõududele viieprotsendilist palgakasvu, kuid ülikoolid nentisid riigikontrollile, et nende töötasud on ikkagi madalamad õpetajate omadest ja nii on raske õppejõude tööle värvata.

„Kui oled taime istutanud, siis tuleb seda vajaduse kohaselt kasta,“ julgustab riigikontrolör Janar Holm riigiisasid tasuta kõrgharidusse panustatavat summat suurendama. Foto: Teet Malsroos

Kriitiline piir käes

Holm tõi ühe halva näitena välja vildaka tulemusrahastuse. Edukaid kõrgkoole toetab riik põhimõtteliselt rohkem, ent edu ja raha ei käi siiski käsikäes – üks ülikool saab rohkem raha vaid siis, kui teistel halvemini läheb. Kriitikaga nõustus vastuses riigikontrollile ka minister Mailis Reps: elukallidus on tõesti kasvanud kiiremini kui kõrgkoolide rahastus. „Riiklik tegevustoetus tasuta õppiva üliõpilase kohta on 2019. aastaks kasvanud võrreldes 2008. aastaga 20 protsenti. Samal ajal on palgad kasvanud 60 protsenti,“ tõi Reps välja, et personalikulud on kõrgkoolides jõudnud kriitilise piirini.

Süü lasub seega ministeeriumil-valitsusel? Holm toob vastukaaluks välja, et ülikoolid dubleerivad üksteise erialasid. Kuigi ta nõustub, et see võib tõsta taset, siis samas kasutatakse konkurentsi pakkumist mugava vabandusena. „Kohati on see õigustus mõni raske otsus tegemata jätta,“ nendib riigikontrolör.

Ülikooli astub sisse vähem noori, aga nende osakaal püsib stabiilsena. Foto: Riigikontroll