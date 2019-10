Juhtkiri | Kõrgkoolide näljutamine on kuritegelik

Mida aga teha olukorras, kus kokkulepitud kõrghariduskorraldus enam ei toimi, raha ei anta, kuid seadusi kah ei muudeta? Halvim, mis juhtuda saab, on ükskõik mis nime all õppemaksu hiiliv tagasitulek, ilma et seadust muudetaks. Sama halb on võimuliidus kinnitust leidnud praktika, et haridusele jagub raha vaid siis, kui seda muudest kulutustest üle jääb. Mis kasu on meil gümnaasiumiastme PISA testide kõrgete tulemuste üle uhkuse tundmisest, kui riik tõmbab nendele saavutustele vee peale teaduse ja kõrgkoolide rahastamata jätmisega.