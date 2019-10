Seisukoht | Ei on täiesti okei vastus! 

„Ei“ on raske sõna ka muudes valdkondades. Kuna tegelen väikestviisi ettevõtlusega, pole harvad ka juhused, kui mõned koostööpartnerid lihtsalt ära kaovad. Suhtlus on ühel hetkel viisakas ja inimlik, ent mingil hetkel – ilma, et midagi oleks juhtunud – enam vastuseid ei saa. Just nagu oleks inimene, kellega on alati suheldud, maa pealt haihtunud. Ja see ei pruugi kesta ainult päevi või nädalaid, vaid teinekord lausa kuid.