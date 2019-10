Võimuliit tõmbas viis aastat ette valmistatud apteegireformile viimasel hetkel pidurit

Valitsuskoalitsioon otsustas teisipäeval, et apteegireformi eelnõu avatakse aruteludeks. Endine sotsiaalminister, praegu opositsioonipoliitik Jevgeni Ossinovski (SDE) nimetab otsust poliitiliseks korruptsiooniks. „Kui praegune valitsus kevadel kokku sai, olin veendunud, et õige pea keeratakse apteegireform kraavi,“ teatas Ossinovski. „Näib, et minu ennustus on siiski tõeks osutumas.“

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (Keskerakond) aga ütles, et reformiplaani toppamise eesmärk on tagada ravimite kättesaadavus ja taskukohasus.

Erakonna Isamaa saadikurühma esimees Priit Sibul ütles ERRile: „Muuta on võimalik seal väga palju erinevaid asju, alates haruapteekidest ja lõpetades omandiküsimusega, aga me ei rääkinud, kuhu suunda ja mismoodi muuta. Kas koalitsioonis jõutakse ühistele arusaamistele ja mis need on, seda me täna ei arutanud.“