Viis aastat ette valmistatud apteegireformi eelnõu avati uuesti  

"Eesmärk on tagada üle Eesti ravimite kättesaadavus praeguses mahus ja kindlustada, et ravimite hind püsiks taskukohasena," ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder. "Töörühm arutab apteegireformi järgnevatel nädalal erinevates formaatides."

"Et kellelgi ei tekiks kahtlusi, miks valitsus pikalt otsustatud reformi viimasel hetkel apteegimagnaatide huvisid teenides üle parda lükkab, on protsessi eestvedajaks määratud Priit Sibul, kes on ühtlasi Isamaa peasekretär, kes on Linnamäelt raha küsinud (ja saanud). Et kõigile oleks üheselt selge: see on poliitilise korruptsiooni, mitte sotsiaalpoliitika küsimus," lisas Ossinovski.

Isamaa fraktsiooni esimees Priit Sibul kinnitas ERRile, et juhul, kui koalitsioon jõuab kokkuleppele, kuidas apteegiseadust muuta, see kavandatud kujul kevadel ei jõustu.

"Muuta on võimalik seal väga palju erinevaid asju, alates haruapteekidest ja lõpetades omandiküsimusega, aga me ei rääkinud, kuhu suunda ja mismoodi muuta. Seda olukorda, et 1. aprillil on terve hulk apteeke, mis ei vasta seadusele, ei pea jääma käsi põlvedel ootama. Kas koalitsioonis jõutakse ühistele arusaamistele ja mis need on, seda me täna ei arutanud," ütles Sibul.