Eesti uudised SOOLOESINEJAST KRIITIKUTE PÕRMUSTAJAKS! Martin Helme peaaegu perfektne rahapesusõu Viljar Voog , täna, 17:45

GALERII

TASEMEL ETENDUS: Martin Helme teisipäevane pressikonverents oli hoolikalt ette valmistatud ja suur meediakajastus oli ilmselgelt mehele meeltmööda. Foto: Tiit Tamme

Martin Helme viimane nädal on ehe näide sellest, et oma vigadest on võimalik õppida. Kui varasuvel käis rahandusminister välismaal ja kolistas ämbreid, siis värskel USA visiidil hoidis ta end ja EKRE parteid meediapildis teemaga, mis väärib vaevu skandaaliks nimetamist.