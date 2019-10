ÕL TV | Õhtuleht VIDEO | „Mis Muss On?“ | Maxtract: lugusid on hetkel valmis 7-8 plaadi jagu Märt Niidassoo | Sten Kohlmann | Tatjana Iljina , täna, 11:00 Jaga: M

"Mis Muss On?" on Õhtulehe muusikasaade, mis lahkab lisaks tavapärasele mussijutule ka artisti mõtteid tavaelust. Õhtulehe produtsendi Märt Niidassoo sellekordse saate külaliseks on mees, kes laulab, räpib ja teeb ise muusikatki – Maxtract.