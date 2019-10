Politsei uurib, miks õpilane Õismäe kooli aknast alla hüppas 

Õismäe Vene Lütseum, kus õpilane eelmisel nädalal aknast alla hüppas, on Tallinna haridusameti allasutus, mis samuti jäi oma kommentaaris napisõnaliseks. „Kuna politsei on alustanud juhtunu osas menetlust, jagab uurimise huvides kommentaare ainult politsei pressiesindaja. Omalt poolt saame öelda, et õpilaste turvalisusele pööratakse koolides tähelepanu igapäevaselt ning ka sellesse õnnetusse suhtuvad nii Tallinna haridusamet kui ka kool väga tõsiselt,“ sõnas Tallinna haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist Leini Jürisaar.