Miks võiks olla pulberküünal igas kodus? 

Pulberküünal on pulbri kujul küünal, mis näeb laual alati ilus välja. See ei tahma ega jäta üleliigseid jääke nagu näiteks sammasküünlad. Pulberküünal on sinu laual alati nagu uus, kuna selle värskendamine on lihtne. Küünal on puhas ja looduslik. Pulberküünla jaoks saad kasutada enda lemmikanumat – oluline on, et see oleks vähemalt 8 cm lai ning mittepõlevast materjalist.

Mida arvasid katsetajad pulbriküünlast?

- Valasin küünlapulbri suurde vaasi ning torkasin tahi sisse. Kartsin et äkki teen midagi valesti, kuid tegelikult oli küünalt tõeliselt lihtne kasutada ning see jäi väga ilus. Mulle meeldis just see, et küünalt (küünlapulbrit) sai ka seal purgis natukene ise sättida. Niisiis oli kontroll minu käes, milline küünal välja näeb. Päris kindlasti andis see sügisõhtule hubasust juurde.

- Olen suur küünlapõletaja, niisiis olen küünlaturuga üsna kursis. Võin kindlalt väita, et pulberküünal on kõige parem (ja põnevam) küünal, mida olen eales proovinud. Seda on lihtne kasutada ning seda jagub kauaks. Pealegi on küünal väga ilusa välimusega ja teda saab vastavalt enda maitsele dekoreerida – kas siis jõulude ajal panna pulbri sisse jõuluteemalisi vidinaid või siis oktoobri lõpus Halloweeni temaatikat. Anuma saab valida vastavalt tujule ja korterisisustusele. Minu jaoks on see täielik DIY küünal, mis tuleb täpselt enda omaniku nägu!

- Sõbranna kinkis mulle aastaid tagasi sünnipäevaks ühe ülisuure pokaali, lootes, et hakkan sellest veini kummutama. Tegelikkus oli paraku teine, pokaal hakkas riiulil tolmu koguma. Nüüd, tänu pulberküünlale, leidis see otstarbe ja olen niii rahul! Ka sõbranna käis külas ja talle oli see väga meeldiv üllatus, kuidas kingitud pokaalist küll küünal sai!

- Esialgu ehmatasin veidi, et pulberküünla eest tuleb päris korralik summa välja käia. Kui aga selgus, et see kestab kordades kauem, kui tavaline küünal, otsustasin selle soetada. Nüüd olen seda juba viimased kuu aega iga päev põletanud ja näen.. seda tõepoolest jätkub! Pulberküünla plussiks on seegi, et teda ei pea kasutama ainult ühes kohas - võib kasvõi kolme anumasse sättida. Minul põleb näiteks igapäevaselt küünal elutoas, aga ka vannitoas. Muide, just viimane on eriti põnev lokatsioon. See teeb vannitoa kuidagi sensuaalseks ja hubaseks. Ülimõnus on vanni võtta!