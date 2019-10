MÄSS: Boliivia meeleavaldajad põletavad valimiskaste

BBC kirjutab, et pühapäeva õhtul lõpetas riigi valimiskomisjon ühel hetkel järsku oma kodulehel valimistulemuste kajastamise. Viimase seisuga oli Evo Moralesel 45,3 protsenti häältest, Carlos Mesal 38,2 protsenti. Boliivia seaduste järgi peab kandidaat esimeses voorus võitmiseks pälvima vähemalt 40 protsenti häältest, seejuures vähemalt 10 protsenti enam hääli kui lähim rivaal, või saavutama enam kui poole rahva toetusest ehk ületama 50 protsendi läve. Viimane teadaolev seis näitab, et Moralesel jääb võidust puudu ning vaja oleks korraldada valimiste teine voor, mis toimuks detsembris.

Niipea kui tulemuste kajastamine ootamatult lõppes, hakkas Boliivia opositsioon muret tundma. Valimiskomisjoni sõnul hakkasid kohalikud omavalitsused samuti oma häältetulemusi avalikustama ning nad ei tahtnud, et korraga ilmuksid välja kahed tulemused. Põhjendus, mis ei veennud.

President Morales rahustas toetajaid, et küll tal võit nagunii käes on, maarahva hääli alles loetakse ning nemad on ka tema peamised pooldajad. Võitjaks osutumise korral oleks tegemist tema neljanda ametiajaga.

Suur osa boliivlastest ei jäänud asjade sellise käiguga rahule ning tõttas tänavatele olukorra vastu meelt avaldama. Protestid muutusid peagi vägivaldseteks. Politsei lendas meeleavaldajatele peale pisargaasi ja kumminuiadega, nood aga vastasid tulega, tungides valimisjaoskondadesse, et seal valimiskastid põlema süüdata. Meeleavaldajaid, kel president Moralesest kõrini, leidub eri vanustes inimeste seas, ehkki peamiselt ei meeldi ta linnarahvale.

Märulipolitsei vaigistab meeleavaldajaid pisargaasiga. Foto: Reuters/Scanpix

Carlos Mesa teatas, et ei tunnista Moralese väidetavat võitu. President on vastuoluline tegelane, kelle läbi viidud muutused sotsiaalhoolekandes on küll populaarsed, ent kelle idee kaotada presidendi tagasivalimise kordade arvu piirang tekitas ühiskonnas tema suhtes kahtlusi. 2016. aastal toimus Moralese initsiatiivil rahvahääletus selle üle, kas üks inimene võib mistahes arv kordi järjest presidendiks kandideerida ning see kukkus läbi. Kuid presidendi kodupartei Sotsialismi Liikumine viis asja ülemkohtusse, mis presidendi algatust toetas.