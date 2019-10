PALJU ÕNNE! Aasta põllumeheks valiti läänevirulane Indrek Klammer 

Voore Farmi juhataja Indrek Klammer on aastatega rajanud Vinni valda edukalt toimiva põllumajandusettevõtete grupi, kus maad haritakse ligi 4000 hektaril, peetakse loomi ja tööd saab 70 inimest.

Põline läänevirulane on südameasjaks võtnud oma kodukandi elu edendamise. Vähe on selliseid mehi, kes nii laiahaardeliselt on suutnud haarata kõiki maamajanduse valdkondi, lisanud sinna noorte koolitused ja praktika ning ajalooliste ehitiste taastamise.

„Minu vanaisa on pärandanud mulle väga hea läbisaamise inimestega, endiste taluperemeeste ja nende järeltulijatega, muidu ma poleks maad rentida saanud ega ettevõtteid rajada suutnud,“ selgitas Indrek Klammer, kes peab edu saavutamisel kõige olulisemaks inimsuhteid.

„Ma ei tee kõike seda üksi. Meil on väga tugev meeskond, samuti pereettevõte. 20 aastat on aidanud abikaasa mul seda tööd teha ja viimastel aastatel ka poeg.“

Klammer on innovaatiline tippjuht, tal on riskijulgust, tema ettevõtmistes rakendatakse uusimat tehnoloogiat ja tema sõnal on kaalu.

Indrek Klammer Foto: Sven Arbet

OÜ Voore Farm haldab teraviljakasvatust 2300 hektaril, söödatootmine on 900 hektaril. Lisaks on 4 tütarettevõtet ehk osaühingut: Voore Mõisas on 700pealine piimakari, Kupna Mõisas 3000 siga, Kulina Mõisas lihatööstus ja kauplused. Küti mõisas 350 lihaveist. Voore Farm Teenused OÜ masinapark pakub uusima tehnoloogiaga põllumajanduslikke teenuseid üle Eesti.