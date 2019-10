MIS JUHTUS? Kohvik Wabadus sulges uksed 

Kuvatõmmis Foto: Facebook/wabadus

Vaid loetud nädalad tagasi andis Tallinna linnavalitsus välja otsuse, et avaliku enampakkumisega on otsustatud Vabaduskohvik OÜ rendilepingut pikendada. Selle otsusega sõlmis kohvik linnaga alates 1. novembrist seitsmeks aastaks rendilepingu. Miks on siis äkki uksed suletud?