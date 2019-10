Oslos sõitis mees röövitud kiirabiautoga rahva sekka

Veidi pärast kella 13 teatas politsei Twitteris, et nad said kiirabiauto oma kontrolli alla. Kurjategija peatamiseks kasutati relva. Tema vigastused ei ole aga tõsised. Pealtnägijate sõnul oli kiirabiauto teel kesklinna poole. Kinni peetud meesterahvas on 30ndates eluaastates.

Kurjategija kinnipidamine. Foto: AFP/Scanpix

Juhtunuga seoses otsitakse taga veel üht inimest, kes Aftonbladeti andmetel on naine. Politsei andmetel on otsitav umbes 165 sentimeetri pikkune mustas riietuses valge naine, kellel on pruunid juuksed. Politsei teatas ka, et kiirabiauto ette jäid ema koos kaksikutest lastega ja eakas paar.