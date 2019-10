AMETLIK SÜÜDISTUS: Slovaki uuriva ajakirjaniku mõrva tellis tuntud ärimees 

MÕRVA AASTAPÄEV: Tänavu 21. veebruaril möödus ajakirjanik Jan Kuciaki ja tema kihlatu Martina Kušnirova tapmisest üks aasta. Bratislavas süüdati nende improviseeritud mälestusmärgi juures taas küünlad. Foto: Reuters/Scanpix

Jan Kuciak töötas alates 2015. aastast Šveitsi-Saksa meediakontsernile Ringier Axel Springer Media AG kuuluvas portaalis aktuality.sk uuriva ajakirjanikuna. Slovakkia politseiülem Tibor Gašpar ütles vahetult pärast veretööd, et mõrvamotiiv võis peituda tema tööalases tegevuses. Nimelt olid Kuciaki tähelepanu all peamiselt prominentsed ettevõtjad, kel on ärisidemed nii valitsevate sotsiaaldemokraatide (SMER - SD) kui ka organiseeritud kuritegevusega. Kuciak oli just lõpetamas põhjalikku artiklit, milles tõestati Itaalia maffia seos Slovakkia valitseva partei ja valitsustegelastega.