Ministeerium annab rõvetsenud Jakko Väli palkamise kohta kaheti tõlgendatava vastuse 

„Ministrid on oma poliitiliste nõunike valikus vabad. Ministri nõunikega sõlmib töölepingu ministeerium ja muud regulatsiooni või tingimusi pole, kui et tööle asudes kinnitab töötaja, et on tutvunud MKMi töökorraldust reguleerivate dokumentidega (sisekorraeeskiri, arvuti kasutamise eeskiri, infoturbepoliitika jne),“ selgitas Laaster ministeeriumi töökorraldust.