Ene Pajula | Mammile ei meeldi üldse, et poliitikud valetavad

Ratas on nunnu, Seeder pole

Aga kui keegi vahele jääb, siis läheb asi tõsiseks. Siis ei hakka keegi parastama, et ise olid loll, kui uskusid mingit imelist investeerimisvõimalust või printsi valgel hobusel ja olid lausa õnnelik, et said välja käia suuri rahasummasid. Sellised petised lähevad reeglina kohtu alla. Aga kui poliitik valetab nii et suu suitseb ja pääseb tänu sellele võimu juurde, siis pole probleemi! Muidugi meeldib Jüri Ratas paljudele, sest ta on lihtsalt nii nunnu, selline armas kaisukaru! Mis tähendab selle kõrval üks süütu vale, kõik ju hea eesmärgi nimel.

Isamaa pealik Helir Valdor Seeder nii nunnu just ei ole. Seda enam ei saa mammi aru, mis temas ometi nii atraktiivset on, et ta erakonna esimeheks valiti. Seda enam, et esireas olemine ja vastutuse võtmine talle tegelikult ei meeldi, niiditõmbamine tagareast näib märksa rohkem sobivat. Aga see on inimtüüp, mida mammi ei salli. Et kui midagi läheb hästi, siis on see tema teene, aga kui kehvasti, siis saab alati öelda, et keegi teine on süüdi. Aga see selleks. Nüüd on ta siis välja käinud selle teise pensionisamba lammutamise mõtte. Kuuldavasti olevat see olnud tema kinnisidee 2014. aastast peale.

Kujutage ette, mees käib viis aastat ringi, peas ainult üks mõte. Kas ei meenuta seegi midagi ajaloost – kas polnud see üks Rooma senaator, kes lõpetas iga jutu üleskutsega, et Kartaago tuleb hävitada. Võttis aega mis võttis, aga asja sai. Seedriga sama lugu – teine pensionisammas tuleb hävitada! – kuigi mammile tundub millegipärast, et ainult ühest ideest erakonna pikaajaliseks edulooks ei piisa. Mis värk üldse selle Isamaaga on? Seal on ometi nii palju arukaid inimesi, keskmine haridustase on neiel kindlasti kõrgem kui nii mõneski teises erakonnas. Päris kurb on vaadata, kuidas neist tuimad parteisõdurid saavad. Nagu näiteks Üllar Saaremäe. Hea näitleja ja lavastaja, olnud 20 aastat Rakvere teatri peanäitejuht, aga nüüd… See, kuidas ta riigikogu puldist Reformierakonna hariduseelnõud põrmustas, oli päris masendav vaatepilt.

Mis nüüd puutub sellesse teise pensionisambaga sekeldamisse, siis ei saa mammi salata, et võibolla oleks tõesti mõistlik see asi vabatahtlikuks teha, aga mis mammit kogu loo juures kõige rohkem häirib, on jälle valetamine… ja see ka, et ta ise õnge läks. Sest kui see sammas millalgi sajandi algul välja kuulutati, siis käis üks kena pangadaam tema töökohas sellele reklaami tegemas. Et isiku palgast võetakse sambasse paar protsenti ja riik paneb sinna juurde ka paar protsenti. Miks siis mitte koguda? Aga keegi ei öelnud, et selle paar protsenti, mis riik sinna sambasse paneb, võtab ta pärast pensionist maha.

Olgu, ega mammi olegi väga hullusti vastu pükse saanud, kuigi kogumisaeg jäi lühikeseks ja sinna sisse jäi veel majanduslangus ka. Mammisugustel polnud ju mingitki selle valdkonna kogemust. Summa, mis tal sinna sambasse kogunes, on pisike, aga pole hullu. Mis puutub sellesse, et kõik kangesti ise investeerima hakkavad, siis eks näis. Mammi seda igatahes ei tee, sest see vajab teadmisi, huvi, aega, kannatust ja pikka meelt, kusjuures natuke peab olema ka mänguri hingeelu, mida mammil ei ole.