Marek Jürgenson | Eesti Pangal pole õigust inimestele ette kirjutada, kuidas oma raha kulutada 

Kas Eesti jääbki kehva tootlikkusega riigiks?

Harva suudetakse ühte dokumenti mahutada nii vastandlikud seisukohad, kui kohtab pensionireformi esmases analüüsis. Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhi Martti Randveeri sõnastatud esmase analüüsi põhijärelduski on mitmeti tõlgendatav: „Kui teine sammas langeb ära, on paraku ka pensionid väiksemad ja võib eeldada, et tulevikus on tugev poliitiline surve abistada neid, kelle pension on väga väike. See tähendab ikkagi survet tõsta sotsiaalmaksu.“

Õige, aga ainult sellel juhul, kui mööname juba ette, et Eesti jääbki kehva tootlikkuse ja kiduva majanduskeskkonnaga riigiks, kus elanike sotsiaalne kaitse kiratseb praegusel tasemel. Konservatiivse fiskaalpoliitika esindajana ei kaalu Eesti Pank võimalust arvestada muutustega, mida lähikümnendiks ennustavad majandusanalüütikud. Ei nähta tööstuse kiiret automatiseerimist, mis loob olukorra, kus tööjõupuudus kaob ning lisaväärtust hakatakse looma palju väiksema arvu töökäte abil. Maailm liigub hoogsalt selle arengufaasi poole.

Selle asemel, et kuulutada kehvakeste pensionite jätkumist ka kümne aasta pärast, peaksime hoopis tegelema prognoosiga, milliseks on kümnendi möödumisel kujunenud Eesti majanduse dünaamika, kui palju töökäsi on asendatud masinatega, kuidas see peegeldub kasumilikkuses ning millest koosneb riigi institutsioonide ülalpidamist ja kodanike sotsiaalset kindlustunnet võimaldav maksuportfell.

Eesti Pank on oma analüüsi teostamiseks tellinud mahuka küsitluse. Martti Randveer kinnitas, et viidi läbi 5000 inimest hõlmav usutlus, selgitamaks, kui altid ollakse võtma finantsriske. Selgus, et 77 protsenti vastanutest pole üldse nõus rahaliselt riskima. Sellest tegi Eesti Pank järelduse: „Kui inimene ei soovi finantsriske võtta, siis on ka pensionisäästude kasv väiksem.“

Pigem olnuks otstarbekam küsida, miks on Eesti inimesed finantsriskide suhtes nii tundlikud? Pole keeruline ennustada, milline tulnuks vastus – sellepärast, et investeerimisvõimalusi pakkuvad pangad on raha kasvatamise asemel keskendunud eelkõige enda rasvakihi paksemaks muutmisele.

Miks fondid nii vähe Eesti majandusse investeerivad?