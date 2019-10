Külma ilmaga riietu kihiliselt... aga ära tee järeleandmisi ka rõivaste välimuse osas! 

Mõeldes korralikele ja soojadele töörõivastele, võib esiti eeldada, et nende väljanägemine ei pruugi olla kõige parem. Norra brändi Helly Hanseni rõivaste kohta see ei käi – töörõivad näevad välja nii head, et neid võib vabalt kanda kaubanduskeskusesse minnes või mänguväljakul põnnidega möllates.

Foto: Ambrose Weingart

Helly Hanseni 3-Layer (kolmekihiline) töörõivaste süsteem on loodud selleks, et hoida neutraalset kehatemperatuuri nii, et see toimiks efektiivselt ja täpselt. Siiski ei piisa vaid 3-Layer`i süsteemist, et valmistada mugavat ja tõhusat töörõivast. Läbimõeldud disain ja stiil on samuti tähtsad. Uuenduslik Helly Hansen ongi kasutanud tööstusharu parimaid disainereid, et pakkuda kliendile parimast parimat.