Eesti uudised Kultuurituministeeriumil pole raha, et aidata Narval 1200eurone tiibklaver soetada Toimetas Marvel Riik , täna, 13:20 Jaga: M

Ebakvaliteetse klaveri tõttu on mõned esinejadPilt on illustratiivne. Foto: Aldo Luud

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov pöördus abipalvega kultuuriministeeriumi poole, et Eesti sügispealinnale tiibklaver soetada, kuna linna enda rahalaegas on kerge. Ministeeriumi mõistab Narva muret, kuid pole võimeline piirilinna toetama. „Kuna eelarve planeerimine on pikem protsess ja arvestab väljakujunenud toetusprogrammide fookust, ei õnnestu meil lähitulevikus klaveriostu kahjuks toetada,“ vastas kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein.