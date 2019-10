Iisraeli peaminister Netanyahu ei suutnud valitsust moodustada 

Peaminister Netanyahu ja tema erakonna Likud variandid valitsust luua on ebaõnnestunud ning aeg selle moodustamiseks on lõppenud. Enda sõnul üritas ta järjepidevalt koalitsiooni luua, ent kõik mehe ettepanekud lükati tagasi. Iisraeli teise suure partei Sinise ja Valge erakonna liider Benny Gantz ei nõustunud Netanyahu pakkumistega, mistõttu saab ise võimaluse valitsus kokku panna. Paremtsentristlik Sinise ja Valge erakond suhtus Netanyahu ebaõnnestumisse optimistlikult, teatades, et „keerutamise hetk on läbi ning nüüd on aeg tegutsemiseks“.

Samal teemal Iisraeli valimised: Netanyahu tegi põhirivaalile ootamatu ettepaneku 20. september 2019, 18:30 Iisraeli peaminister lubas annekteerida osa Jordani Läänekaldast 11. september 2019, 14:03 Iisraeli president Reuven Rivlin teatas, et annab Gantzile 28 päeva valitsuse moodustamiseks. President teatas, et soovib iga hinna eest vältida järjekordseid valimisi riigis, kus on need ühe aasta jooksul juba kaks korda toimunud. Kui Gantz ebaõnnestub, võib ka parlament kolmanda kandidaadi valikusse lisada, et hääletust vältida.

Septembris toimunud valimised lõppesid ummikseisuga. Gantzi Sinise ja Valge erakond võitis 33 saadikukohta 120kohalises parlamendis. Peaministripartei sai ühe koha vähem, ent Iisraeli riigipea andis just talle esimesena võimaluse valitsust moodustada, uskudes, et Netanyahu on parim variant eduka koalitsiooni loomiseks.