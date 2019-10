Kert Kingo nõunikuskandaalist: Jakko Väli pole ükski sekund olnud minu nõunik 

Küsimused hakkasid hargnema Raimond Kaljulaidist, kes tahtis ministrilt teada, kas Kingol oli Väliga kokkulepe, et viimane tuleb tema nõunikuks või mõtles Väli kogu nõuniku jutu ise välja. Minister heitis Kaljulaidile ette, et saadik tugineb meedias ringlevale infole, mille eest tema ei vastuta. „Niipalju ma selgitan, et kõikvõimalikud nõunikud, keda kas siis plaanitakse palgata või ei plaanita palgata, need üldjuhul ikkagi arutatakse erakonnasiseselt läbi ja ma küll ei mäleta, et siin saalis oleks arutatud varasemalt ministrite nõunikke. See on erakonnasisene teema,“ vastas Kingo.

Kaljulaidi jällegi ministri vastus ei rahuldanud, küsimus puudutas muud.

Kingo lõi letti jälle meedia argumendi: küsige sealt, kus infot võtate. „Kui te räägite avalikest vahenditest finantseerimisest, siis Jakko Väli pole ükski sekund ega ükski hetk minu nõunik olnud. Järelikult ei ole võimalik ka talle mingeid avalikke vahendeid väljastada,“ lisas Kingo.

Ka see vastus ei rahuldanud riigikogulasi. Kogenud minister Hanno Pevkur tõi välja, et nõunikud valib endale minister ja minister saab rääkida sellest, mida ta on teinud. „Kas te olete pidanud Jakko Väliga läbirääkimisi, et ta asuks teie nõunikuks, või kas te olete teinud temale ettepaneku, et ta asuks teie nõunikuks? Ja see on otseselt teie tööga seotud küsimus,“ küsis Pevkur.