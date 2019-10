FOTOD | Valgas lammutati Veneetsia biennaalil esitletav maja 

„Täna on eluruumi Valgas rohkem kui inimesi, kuid vajadus kvaliteetse elamispinna järgi on suur. Üleliigsete ja lagunenud hoonete lammutamine annab võimaluse parema elukeskkonna loomiseks. Väikelinnade tühjenemine ja inimeste liikumine suurematesse keskustesse on mureks kogu Euroopaks – kahanemisele suunatud planeerimisega oleme saanud eeskujuks," rääkis vallavanem Margus Lepik.