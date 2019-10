Zimbabwe põud on nõudnud vähemalt 55 elevandi elu 

„Olukord on äärmuslik,“ kinnitas Zimbabwe rahvusparkide esindaja Tinashe Farawo, kelle sõnul surevad elevandid nälga, mis on väga suur probleem. Põud on riigis vilja saagikust tohutult vähendanud, mistõttu vaevleb ka kolmandik elanikkonnast keset majanduskriisi toidupuuduses. Augustis avaldatud statistika järgi on oht kahel miljonil inimesel nälga jääda.

Samal teemal Maailm LOOMI LIIGA PALJU: Zimbabwe peab lahti saama rohkem kui 30 000 elevandist Farawo sõnul on elevandid Hwange pargis suurt kahju tekitanud. Sinna mahub elama umbes 15 000 elevanti, ent praegu asub seal neid üle 50 000. Kohalikke rahvusparke ühendav Zimparks on üritanud rohkem kaevusid puurida, ent valitsuse toetuseta on keeruline sellega hakkama saada.

Kuivanud joogikohtade juures on viimase kahe kuu jooksul leitud vähemalt 55 elevandi surnukehad. Nad on saanud ohvriks põuale, mis ähvardab võrdselt nii loomi kui ka inimesi. Nagu mainitud, ei ole hiiglasliku Hwange probleemideks ainult põud, vaid ka ülekoormatus. Üheks lahenduseks oleks loomi välismaale müüa, ent selline teguviis pahandab eksperte, kelle sõnul on noorte elevantide vanematest eraldamine traumaatiline.