Trudeau liberaalid on Kanada valimisi võitmas 

Vaatamata kaotustele idapoolsetes provintsides, saavad liberaalid suure tõenäosusega Kanada parlamendis enamuse. Esimese ametiajal skandaalidesse sattunud Trudeau võim on eelmiste valimistega mõranenud – enam pole liberaalidel ilmselt võimalik üksinda valitsust kokku panna.

Paremtsentristlikud konservatiivid eesotsas Andrew Scheeriga on teinud oodatult võrdlemisi tugeva, kuid samas neile siiski pettumustvalmistava tulemuse. Hetkel on veel palju hääli lugemata, mistõttu pole täpsed võimuvahekorrad paigas, ent liberaalide võitu ei tohiks see enam kõigutada.