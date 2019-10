Jarmo Jagomägi | Mees sõnade taga: Henri Drell tõestab, et temas peitub suur NBA-potentsiaal 

Tõenäoliselt läinuks ta kaubaks draft'i teises ringis. 19aastane pallur oleks suunatud NBA tütarsarja. Klubi hoidnuks küll Drellil silma peal, kuid G-liigast ihkavad vahendeid valimata tippu jõuda paljud. Koos agendiga otsustati võimalusest loobuda.

Ja ambitsioonika kossumehe eesmärk pole kõigest valituks osutumine. Drell tahab teise eestlasena NBAsse jõuda ja seal ka platsile saada. Nii otsustaski ta veel üheks hooajaks Euroopasse jääda, et end pildile mängida.

Igati mõistetav, kuid veidi riskantne. Varem vaid Saksamaa madalamates sarjades meeste vahel mütanud Drell peab igal juhul mõnes korralikus kõrgliigas taset näitama. Vastasel juhul langeksid tema aktsiad aastaga kolinal.

Kuid enesekindlusest pakatav Drell ei muretsenud. „Ma ei usu, et tegin riskantse valiku. Kui praegu võtaks mõni [NBA] tiim mu ära, aga järgmisel aastal tahaks keegi mind rohkem, siis ei saaks ma liikuda,“ ütles ta juunis.

Korvpallis loetakse tibusid küll kevadel, kuid sügis on näidanud, et Drell liigub õigel teel. Esimesed mängud Itaalia kõrgliigas Pesaro tiimis on tõestanud, et jutud draft´i avaringist pole pelgalt unistus, vaid reaalne siht.

Plussid

Arvestades, et võrreldaval tasemel oli Drell enne tänavust mänginud vaid käputäie minuteid, on kohanemine läinud valutult. Pärast ebakindlat debüüti on ta visanud 10 ja kaks korda 16 punkti. Keskmiselt on meie mees mänginud 28,5 minutit, mis näitab treeneri raudkindlat usaldust. Statistikast märksa tähtsam on aga mängupilt.