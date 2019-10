Kanada valimised: suurt võitu ei tasu oodata ei Trudeaul ega Scheeril 

Kuigi paistab, et peaminister Justin Trudeau juhitud liberaalide partei suurt võitu ei saavuta, võib ta Kanada seaduste järgi siiski olla see, kes valitsust kokku hakkab panema. Enamuskoalitsiooni moodustamiseks vajab võitja seaduse järgi vähemalt 170 kohta 338st. Ei Trudeau ega tema põhirivaal, konservatiivide juht Andrew Scheer pole küsitluste põhjal selle saavutamisele ligilähedalgi.

Kanada rahvusringhäälingu andmeil on kohaliku aja järgi lõuna paiku liberaalide tõenäosus parlamendis enamus saada 13 protsenti, konservatiividel pea olematu: 2 protsenti. Tõenäosus, et saadakse küll enim kohti, ent mitte loodetud 170, on liberaalidel 48, konservatiividel 37 protsenti. Seega on olukord Justin Trudeau jaoks küll soodsam, kuid kaugeltki mitte ideaalne.