GALERII | Rahvusooperis Estonia avati Tiina Pargi isa Armin Alla fotonäitus 

Armin Alla fotonäituse „Teater objektiivis“ avamine Foto: Erki Pärnaku

Rahvusooper Estonia Valges saalis avati teatrifotograaf Armin Alla fotonäitus „Teater objektiivis“. Endine Estonia balletitantsija oli teatri fotograaf aastatel 1944–1959. Näitus on avatud teatri I rõdu jalutuskaarel 6. jaanuarini 2020.Avamisel esitas tuntud operettidest meloodiaid Väino Puura, keda saatis klaveril Riina Pikani. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis säilitatavast umbes 7000 negatiivist on näitusele valitud 14 tööd, tuntumad nendest on Georg Otsa portree „Don Juani“ nimirollis ja foto Helmi Puuri Odette / Ottilie kaksikrollist etenduses „Luikede järv“. Fotod ilmutas-kinnitas negatiividest muuseumi fotokoguhoidja Mart Laul täpselt samal viisil nagu seda tegi Armin Alla 75 aastat tagasi. Armin Alla tütar, teleajakirjanik Tiina Park ütleb, et valis näitusele pildid koos Mart Lauluga, kes on digitaliseerinud kõik negatiivid, mis tema isa enne oma surma muuseumile üle andis. „Tema fotod teeb eriliseks, et need on lavastatud - enne etendust või etenduse läbimängu a