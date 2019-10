Juhtkiri | Ideoloogiline võitlus lasteaias 

Raske uskuda, et selline reaktsioon oli haridusministeeriumi ametnikele prognoosimatu. Praegu võib küll öelda, et puhkenud diskussioon on tervitatav, kuid miks on vaja kõigepealt kogukond üles ärritada, et seejärel etteveeretatud raskusi kangelaslikult ületama hakata? Asja teeb segasemaks olukord, kus ka ametnikud ise uue kava valmimist mõistlikult põhjendada ei oska.

Õppekava värskendamise vastu vaevalt kellelgi midagi olla saab, sest ühiskonna muutustega peab kaasas käima. Samas pole mõistlik lasteaiaõpetajaid alahinnata, neid liialt kitsastesse raamidesse suruda ja valikuvabadusest ilma jätta. Vaevalt leidub ka lapsevanemaid, kes sõdiksid selle vastu, et nende laps lasteaias polka, labajalavalsi ja kaerajaani tantsimise selgeks saab.

Kui aga kooliski saab aineõpetaja valida mitme erineva õpikukomplekti kasutamise vahel, siis võiks sama õigus olla ka lasteaiaõpetajal. Ja kui enam ei tohi õpetaja lastele öelda, et hakkame mängima, vaid tuleb teatada ka mängu eesmärk, siis on tegu pigem ettekirjutustes naeruväärse detailidesse laskumisega. Tahaks ka loota, et reeglitele, kuulekusele ja kõlbelisele kasvatusele rõhu panek pole seotud uue võimuliidu võimulesaamisega ega võitlusega väidetava multi-kulti ja homopropaganda vastu.