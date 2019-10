ÕL TV | Õhtuleht ÕL VIDEO | Kas Kakumäele kerkib uus sadam? Nördinud kohalik: selle kattevarju all rajatakse luksusvilla! Gitta Riener | Video: Stanislav Moškov, Erki Pärnaku, Tiit Tamme, Robin Roots , eile, 18:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Stanislav Moškov, Erki Pärnaku, Tiit Tamme, Robin Roots

„Meil on küsimus, et kuidas saab planeerida sadamat, kuhu ei saa ligi merelt ja kuhu ei saa ligi maa poolt? Tegelik põhjus on see, et sinna tahetakse lihtsalt ehitada üks luksusvilla, mis rahaks teha. See sadam on kattevari, et saada ehitusõigus kogu Tallinna linna ümbritsevale kallasrajale,“ süüdistab Kakumäe seltsi juhatusse kuuluv Erkki Ots.