Töötus on tõusuteel. Rohkem on neid, kelle töövõime pole vähenenud 

Eelmise aastaga võrreldes on veidi suurenenud nende registreeritud töötute arv, kes eelnevalt töötasid seadme- ja masinaoperaatorite ja koostajatena. Samuti on veidi kasvanud eelnevalt juhi või tippspetsialistina töötanute osakaal. Aastaga on registreeritud töötute hulgas kasvanud mõnevõrra äriühingu juhtimis- ja kontrollorgani liikmete hulk, kuna ka neil on tekkinud õigus tulla töötuna arvele juhul, kui nad ei saa oma tegevuse eest äriühingu juhtimis- ja kontrollorgani liikmena tasu ja neil on õigus saada töötuskindlustushüvitist.