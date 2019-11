Lagedi Kodu – avastamata looduskaunis piirkond, mis asub Tallinna külje all! 

Looduskaunis piirkond. Kuigi Lagedi asub linna külje all, on see tõeliselt mõnus maalähedane paik. Pirita jõgi on sealne looduslik pärl – vaid mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel üle Lagedi rippsilla asub liivarannaga jõesäng. Kodud on aga ümbritsetud parkmetsadega. Võib kindlalt väita, et Lagedi Kodu on pidevalt arenev, turvaline ja peredele sobiv koht.