RAHUTUSED TŠIILIS: meeleavaldajad süütasid vabriku, hukkus 11 inimest

Santiago tuletõrjujad teatasid viie surnukeha leidmisest mahapõlenud rõivavabrikust. Hoone panid tõenäoliselt põlema protestide käigus vabrikusse tunginud rüüstajad. Laupäeval teatati ka kolmest kaubanduskeskuse tulekahjus hukkunud isikust. Ametlikel andmeil hukkus veel kolm inimest, ent kus ja mis asjaoludel, pole täpselt teada. Vägivaldsetel rahutustel ei paista veel lõppu tulevat.



Tšiili siseminister Andres Chadwicki sõnul on Tšiili suuremate linnade tänavatele kutsutud korda looma üle 10 000 politseiniku, kes on registreerinud juba rohkem kui 1400 vahistamist, millest 70 puhul on tegu tõsise vägivallatsemisega. Pühapäeval süütasid meeleavaldajad sõidukeid, lõhkusid metroopeatuseid, rüüstasid poode ning võitlesid märulipolitseiga. Vähemat neljakümnel korral tuvastasid korrakaitsjad poerüüstamisi ja -vargusi. Meeleavaldajad panid põlema mitu reisibussi.

Võimud peatasid turvalisuse huvides ühistranspordi liikumise. Rahutused on levinud ka lähedalasuvatesse Coquimbo ja Valparaiso linnadesse.

Santiagos toimuvad kähmlused korrakaitsjate ja protestijate vahel. Foto: Reuters/Scanpix

Tšiili miljardärist presidenti Sebastián Piñerat on kritiseeritud vägivaldses meeleavalduste mahasurumises. Ta nimetas protestijaid kriminaalideks, kes ei austa midagi ega kedagi, ning kes on valmis kasutama piiramatut vägivalda. Opositsioonipoliitikud on presidendi tegevust aga haletsusväärseks ja vastutustundetuks nimetanud. Meeleavaldajatele näitab Piñera käitumine, et nende muredest ja probleemidest ei hoolita.

Protestid said alguse metroopiletite hinnatõusust (mille Piñera peagi tagasi võttis), ent see oli vaid rahutuste ajendiks. Tšiillased näitavad üles pahameelt kõrgete elamiskulude üle väidetavalt ühes Ladina-Ameerika stabiilsemas riigis. Kümnendite suurim rahulolematus on paljastanud riigi erinevad kihid – Tšiili on piirkonna üks rikkamaid, ent ebavõrdsemaid riike. Protestijad nõuavad majandusreforme, mis rahva heaolu parandaksid. „See pole seotud poliitiliste parteidega. Ma usun, et inimesed on vihased ning seda oli juba pikka aega oodata,“ selgitas üks meeleavaldaja protesti tagamaid.