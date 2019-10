Tartu ülikooli kliinikum Põlvamaa tulevastele emadele: sünnitada saate Võrus ja Tartus 

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder on küsinud Tartu ülikooli kliinikumilt selgitusi, mis saab kliinikumi kontserni kuuluva Põlva haiglaga. Viimastel aegadel on palju tähelepanu saanud asjaolu, et järgmisel aastal ei saa enam Põlva haiglas günekoloogia ja sünnitusabi teenust. Sotsiaalkomisjoni esimees tundis huvi, mida on haigla teinud selleks, et teenused Põlvas säiliksid. Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimehe Priit Eelmäe selgitusel pole see Eesti demograafia ja Lõuna-Eesti geograafiat arvestades ratsionaalne, et iga paarikümne kilomeetri järel oleks teenusepakkuja, kes täidaks tänapäevased sünnitusabi nõueded.

„Sellest tulenevalt kavandab Tartu ülikooli kliinikum enda kontsernisisesed sünnitusabi teenused ümber. Põlvamaa sünnitajate päralt on edaspidi kaks lähedal asuvat haiglat – 27 km kaugusel Lõuna-Eesti haigla ning 50 km kaugusel Tartu ülikooli kliinikum,“ märkis Eelmäe, rõhutades ühtlasi, et kliinikum panustab sellesse, et tulevikus jätkaksid haiglas tööd nii günekoloog, ämmaemandad kui ka pediaater.

Eelmäe selgitusel ei tohiks ükski haigla oma tegevusi planeerides mööda vaadata demograafilisest olukorrast. Põlva haiglas oli 2018. aastal 229 sünnitust, neist Põlva ja Põlvamaa sünnitajaid oli kokku 143; 2019 I poolaastal oli sünnitusi 118, Põlva ja Põlvamaa sünnitajaid kokku 73. Eesti naistearstide selts on seisukohal, et kaasaegse, turvalise ja kvaliteetse sünnitusabi teenuse tagamiseks haiglas on vajalik aastas 500 sünnitust, minimaalselt 400.

„Otstarbekust silmas pidades [ei ole] jätkusuutlik (ega ka võimalik) viie aasta perspektiivis tagada ööpäevaringne kirurgilise teenuse valve, anestesioloogilise teenuse valve, operatsioonibrigaadi ja veretagastussüsteemi olemasolu [Põlva haiglas]. Ilma nimetatud erialaspetsialistideta sünnitusabi teenust osutada ei saa,“ selgitas Eelmäe otsuse tagamaid veelgi täpsemalt.

Mölderi küsimusele, millise raha- ja personalisüstiga oleks võimalik jätkata sünnitusabi Põlva haiglas, vastas Eelmäe, et sellele ei ole võimalik vastata. See eeldaks teadmist, kuidas kujunevad tulevikus ravihinnad ja personalikulud.