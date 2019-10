Poliitikaekspert Jüri Adams: peaministri riigikogusse passima kutsumine on jampslik 

Veteranpoliitik kommenteeris esmaspäeva hommikul Vikerhommikus seda, et viimastel nädalatel on riigikogu infotundides opositsioon boikoteerinud peaministrit ja vältinud talle küsimuste esitamist, mistõttu on peaminister pidanud igal korral kaks tundi niisama tühjalt passima. Minemata ei saa Ratas ka jätta, kuna seaduse järgi on tal kohustus igal nädalal saadikute ette ilmuda.

„Eelmise riigikogu koosseisu lõpust muudeti riigikogu kodukorra seadust. Infotunni pikkus muudeti ühest tunnist kahe tunni pikkuseks. Algusest peale on olnud nii, et infotunnis vastavad küsimustele ministrid, aga niisugust asja, et minister, kellele küsimusi ei ole, peaks istuma kaks tundi niisama..see tundub minule täiesti arusaamatu. Ma ei loe seadusest välja, et peaminister või keegi teine on kohustatud kaks tundi seal olema, kui seal talle küsimusi ei ole,“ selgitas Adams. Poliitikaekspert soovitas Ratase juristil seadus üle vaadata ja selgeks teha, kas peaminister peab riigikogu ette tulema, kui talle seal ühtegi küsimust ei ole.

Adams jaotas infotunnis esitaud küsimused kaheks: need, millega soovitakse saada infot ja esitatakse valdkonnaministrile ning need kus üritatakse poliitilisi plusspunkte teenida.

„Ma arvan, et Jüri Ratas oskab vastata niivõrd hästi, et temale küsimust esitades on harv, et küsimuse esitaja saab plusspunkti. Kui keegi üldse peale jääb, siis on see Jüri Ratas. Ei peeta poliitilise võitluse käigus otstarbekas anda talle tribüüni,“ spekuleeris Adams. „Ratase vastus ei ole mitte küsimusele vaid pigem avalikkusele. Ta saab sellega hästi hakkama. Selle vastamise stiiliga ärritab ta veel opositsiooni.“