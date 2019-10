Küsimus | Kui suur on postiljonide palk? 

Mattias Kaiv, Omniva meediasuhete juht: Hinnatõusu juures on kindlasti oluline jälgida ka perioodika kandemahu langust, kuna mahtude languse arvelt vähenevad ka kogutulud kandevõrgu ülalhoidmiseks. Samuti on kandevõrgu tuludest vähenenud kirjamahtudest saadud tulu, sest viimase 10 aastaga on kirjamahud ligi 5 korda langenud.

Arvestades plaanitavat hinnatõusu ning riigipoolset dotatsiooni on 2020. aasta kojukande prognoositav kahjum ettevõttele endiselt 2,2 miljonit eurot. Perioodikateenuste hindade osas on peetud väljaandjatega läbirääkimisi alates märtsist ning kompromissina saavutatud hinnatõus on hetkel parim viis, kuidas tagada kvaliteetse kojukande säilimine. Hinnatõusuga kaasnevad täiendavad rahalised vahendid suunatakse postitöötajate palgatõusuks.

Kuna kirjakandjate palgad varieeruvad vastavalt töö sisule ja olemusele, siis ühte numbrit ei saa siin välja tuua. Ettevõtte eesmärk on kirjakandjate töötasusid alati miinimumpalgast kõrgemal hoida. Hetkel võib öelda, et jalgsi kirjakandja keskmine töötasu jääb täna 600-700 euro vahele. Kui tegemist on autoga kannet teostava kirjakandjaga, siis on töötasu suurem.

Õhtuleht: Statistikast ilmneb, et kui viimase aastaga on riikliku kuutöötasu kasv olnud 8 protsenti, siis postiljonide puhul vaid 5 protsenti. Kui palju on Omnivas tõusnud postiljonide kõrval aga kontorirahva ja juhtkonna palgad?