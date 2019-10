Küsimus | Kas kapo poolt ristilöömine vastab õigusriigi põhimõtetele? 

Raivo Aeg, justiitsminister, Isamaa: Eesti on õigusriik ja riigiasutused järgivad selle põhimõtteid, mille hulka kuulub ka süütuse presumptsioon ehk kedagi ei mõisteta süüdi enne, kui on tegemist jõustunud kohtuotsusega. Olen kindel, et ka kaitsepolitsei järgib oma töös õigusriigi põhimõtteid. Kui lugeda Arnold Sinisalu intervjuud, siis tegemist on konkreetses kontekstis öeldud kujundliku lausega.