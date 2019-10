Krimi HOIA OMA REHVE! Keilas tegusteb saripurustaja Ohtuleht.ee , täna, 11:23 Jaga: M

Foto: Mari Luud

Keila linnas on järjekindel rehvide purustaja. Esmaspäevase seisuga on politseile teatatud kaheteistkümne erineva aadressi kohta, kus on kahjustatud sõidukite rehve.