E-sigarette jälestav Erdogan soovitas türklastel veipimise asemel teed juua 

Istanbulis toimunud suitsetamisvastasel üritusel esinenud president Erdogan väitis, et oli oma kaubandusministrile teatanud, et ei luba iialgi e-sigarettidel Türgis kanda kinnitada. Tema sõnul saavad tubakatootjad „rahva mürgitamise eest rikkaks“.

Erdogani teatel olid mitmed ettevõtted soovinud valitsuselt e-sigarettide tootmiseks luba saada, ent nemad seda ei andnud. „Nad soovivad Türki investeerida... Minge ja tehke oma investeeringuid mujal,“ käratas Erdogan, kes on pühendunud moslemina ka varem sigarettide ja alkoholi suunas vastumeelsust näidanud. „Paneme sigaretid maha ning joome hoopis Rize teed,“ soovitas president pühapäeval, viidates sellega oma kodukohas toodetavale teele.

Kuigi veipimine ehk e-sigarettide kasutamine pole Türgis otseselt illegaalne, on nende müümine ja varustamine riigis keelatud. Sellele vaatamata on e-sigarettide ning nende vedelike tellimine läbi interneti hoogne tegevus.

2016. aasta maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on ligi 27% üle 15aastastest Türgi kodanikest paadunud suitsetajad. 2010. aastal oli see 31%.