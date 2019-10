Leedu suures rehvitöötlustehases kestab kuuendat päeva tulekahju 

Kohalike võimude sõnul ei kuulutata välja eriolukorda, ent tööstuspiirkonna töölistel ei lubata esialgsetel andmetel vähemalt esmaspäeval kella viieni ametipostile ilmuda. Viimastel andmetel on saastustase piirkonnas kiirelt vähenemas ning juba väiksem kui Vilniuses.

Kohalikel elanikel palutakse sündmuskoha läheduses võimalikult vähe õues viibida, sest sealne õhk on reostunud. Pühapäeval pärastlõunal oli tehase juures õhusaaste väga kõrgel tasemel – mitu korda tavalisest kõrgemal. Õhtu lähenedes tekkisid tuuleiilid, mis linnas reostust vähendasid ning seega õhukvaliteeti parandas. Põlengu alguses hoiatati Alytuse elanikke ka kaevudest pärit vee joomise eest.

„Ma tänan sündmuskohal viibinud tuletõrjujaid nende viimastel päevadel näidatud pühendumuse pärast ning linnaelanikke kannatlikkuse eest,“ sõnas Leedu peaminister Saul Skvernel. Tema sõnul liitusid pühapäeval õnnetuse uurimisega eksperdid, kes teevad kindlaks ehitise seisundi. Abivahendeid on toodud kohale ka Poolast.

Võimude sõnul on olukord kontrolli all ning ei muutu halvemaks. Ainsaks murekohaks on suure rehvitöötlustehase kokkuvarisenud katus, mis raskendab kustutustöid.