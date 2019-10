President Kaljulaid osaleb Jaapani keisri troonimistseremoonial 

Aprillis avalikustati Jaapani uue keiserliku ajastu nimi – Reiwa. „Nimetus on pärit Jaapani vanimast luuleantoloogiast Manyoshu'st ning selle tähendust on selgitatud väljendiga „kaunis harmoonia“. Ajastu nime kasutatakse ametlikes dokumentides, sealhulgas müntidel, autojuhilubadel, kalendrites ja mujalgi. Troonimispidustused on uue ajastu alguse tipphetk ja Eesti riigipea osaleb neil esmakordselt,“ selgitas Vabariigi Presidendi välisnõunik Lauri Kuusing.