GALERII JA VIDEO | Lõppes lisaõppekogunemine Okas: „Seda reservväelaste hulka vaadates on uhke tunne, et Eesti on kaitstud.“

„Õppuse Okas üldeesmärk oli treenida ja hinnata üksuste lahingvalmiduse saavutamist ja harjutada formeerimisjärgseid tegevusi ja see eesmärk on esmasel hinnangul saavutatud. Kogusime väärtuslikke õpituvastusi kaitseväe ja Kaitseliidu lahinguvalmiduse protseduuride ja tegevuste parandamiseks ja neid õppetunde saame me ainult harjutades,“ ütles kindralmajor Sirel.

„Seda reservväelaste hulka vaadates on uhke tunne, et Eesti on kaitstud – kaitsetahe on tõesti kõrge. Kaitsemudel on üles ehitatud reservväele ja seepärast peamegi neid kokku kutsuma, et oskusi meelde tuletada. Välkõppekogunemine aga paneb proovile süsteemi, kuidas me oleme reaalses olukorras valmis reageerima,“ ütles 23. jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Mart Sirel.