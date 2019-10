Lasteaedade uus õppekava tekitab õpetajates hämmingut 

Näiteks on uues kavas nimeliselt kirjas, et kuue- kuni seitsmeaastane laps peaks oskama tantsida „Eesti polkat“, ning et õppe- ja kasvatustegevuseks vajab õpetaja ruumi klaveri, plokkflöödi ja kandlega. Samuti on palju kära tekitanud väide, nagu oleks kaks- ja mitmekeelsed perekonnad ülemaailmne probleem. Ka tekitab muret sedastus, et õppekava on suunatud lastele vanuses kolm–seitse, jättes täielikult tähelepanuta lapse kolm esimest eluaastat.