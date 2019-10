Ministri nõunikuks pürginud Jakko Väli mängis rõvetsemisega ameti käest 

Väli värvika mineviku tõttu – ta on kaks korda purjuspäi autoroolist tabatud ning teda on karistatud omastamise, kelmuses ja dokumendi võltsimise eest – tekitas see teade suurt elevust. Õli lisas tulle Väli järgmine postitus: „Kardavad. Värdjad. Et oleme Kerduga liiga võimas tiim. Aga oleme ka.Värisege, raisad.“ (Kirjapilt muutmata – toim.)