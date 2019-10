Eesti uudised SÜNNIKAAL 888 GRAMMI: enneaegselt ilmale tulnud Sebastiani lugu Kristjan Väli , täna, 21:30 Jaga: M

GALERII

KOJUMINEK: 15. oktoobril lubasid arstid perekonnal koju minna. Foto: Tiina Kõrtsini

„Inimesed peaksid teadma, et lapsesaamine ei ole see, et jääd lihtsalt rasedaks ja sünnitad üheksa kuud hiljem. Seal võib olla väga palju takistusi. Ja neist võib üle saada väga ilusti,“ ütleb enneaegselt sündinud Sebastiani isa Erki. Uhked lapsevanemad räägivad avameelselt kuudepikkusest kadalipust, muu hulgas ka rõõmudest ja muredest, mis käivad käsikäes enneaegse lapsega.