Pluss, miinus, ennustus | Eestlased vallutasid Hawaii, Kirt käis noa all, Tänak kihutab tiitli suunas 

Hawaii Ironmanil osales seitse eestlast. Foto: AFP/Scanpix

Odaviskaja Magnus Kirdile tehti laupäeva hommikul õlaoperatsioon, mis kujunes edukaks. Koos Soome kirurgi Urho Väätäineniga lõikust teinud doktor Madis Rahu sõnas ERRile, et hea uudis oli see, et kroonilisi probleeme oli märksa vähem kui tavaliselt. Küll aga selgus protseduuri käigus, et esitine magnetuuring ei andnud värskest vigastusest kõige täpsemat pilti ning üldine olukord on kehvem, kui esialgu arvati. Nüüd jääb üle vaid loota, et Prantsusmaa spetsialistid koos Indrek Tustitiga suudavad Tõrvast pärit odalennutaja Tokyo olümpiaks taas tippkonditsiooni lihvida.

Magnus Kirt. Foto: Aldo Luud

50% on tõenäosus, et Ott Tänakust saab selle nädala lõpus autoralli maailmameister. Saarlane edestab igirivaal Sebastien Ogier’d enne Kataloonia rallit 28 punktiga ehk MM-tiitli kindlustamiseks oleks Tänakul vaja prantslasest teenida kaks silma rohkem, sest hooaja viimasel võidukihutamisel Austraalias läheb väljajagamisele kõigest 30 punkti. Arvestades, et senise 12 etapiga on Tänak teeninud keskmiselt 2,3 punkti rohkem kui Ogier, on trumbid meie käes. Kui vaid see riisirakett saarlase istumise all vastu peaks.