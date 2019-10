Juhtkiri | Kas lisaministrid on end õigustanud? 

Olgu, nõunikevalikuga ämbrisse astumise eest pole kaitstud ükski minister. Ent päriselt halvad on asjad siis, kui ametiks vajalike oskuste ja omaduste olemasolu ei osata hinnata mitte ainult teiste, vaid iseendagi puhul – on loomulik eeldus, et väliskaubanduse eest vastutaval ministril on ette näidata võõrkeelteoskus ja tahe esindada Eestit välismaal, mille puhul on minister Kert Kingo õhku jätnud põhjendatud kahtlused. Kui rahvasaadiku järelepärimise peale, mis on ministri olulisimad algatused, oskab viimane näidetena tuua aga ühe töörühma kokkukutsumist, Eesti Postiga tegelemist, ühte regulatsiooni ja kahte allkirjastatud määrust, tekib küsimus, kas tema ülesandeid ei saaks hõlpsasti teise ministrite vahel jagada (nagu oligi enne ministrite arvu paisutamist).