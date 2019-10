Taavi Libe | Spordipäeva näidishukkamine viib fookuse kurja juurelt eemale 

Aga mulle meenus teinegi episood. Vähemalt minu kooliajal toimus spordipäevadega analoogse regulaarsusega ka kooli lauluvõistlus. Mõistagi ei korraldatud seal kohaliku noorsoo närvide ja kõrvade jaoks sellist veresauna, et kõiki, kellel karu on kõrva peal trampinud, oleks suunatud lauluvõistlusele, kuid nii mõnigi kord suunas lauluõpetaja talle muusikatunnis kõrva jäänud õpilase kohustusliku vabatahtlikkuse korras võistlema.

Nii juhtus minugagi, kes ma põhikooli esimeses pooles kartsin igasugust avalikku esinemist nii väga, et parema meelega oleksin ühe minuti publiku ees vahetanud hambaarstitoolis veedetud ühe tunni vastu. Mälu võib pisut utreerida, aga meenub, et ma magasin nädal aega enne lauluvõistlust kohutavalt viletsalt ja ööl enne suurt etteastet ei saanud vist sõbagi silmale. Eriti hästi on mul aga meeles see, et lauluvõistlus hakkas pärast neljandat tundi ning kui normaalne laps loeb tundide ajal minuteid vahetunnini, siis mina soovisin üle kõige, et minutid võimalikult aeglaselt mööduks.