Karl Juhkami | Jätke Sildaru rahule! 

Tänavu sügisel pole Sildarust liiga palju artikleid treitud, kuna freestyle-suusataja otsustas Uus-Meremaal toimunud MK-hooaja avaetapi vahele jätta. Kuna võistlemas pole lihtsalt käidud, pole olnud ka põhjust iga natukese aja tagant uurida, kuidas ettevalmistus läheb või mis tunne neiut pärast võistlusi ka valdab. Lihtsamalt öeldes, pole midagi uut uurida.

Samal teemal Elu | Inimesed Kes on see õnnelik? Kelly Sildaru ilmus moeüritusele tundmatu noormehe seltsis Seda kuni läinud nädala neljapäevani, mil Sildaru käis Iris Janvieri loovjuhi sünnipäevapeol. Säärastel üritustel on tavapärane praktika, et kõmupiltnikud klõpsutavad üles erinevaid kuulsuseid, kuid tol õhtul lõid paparatsode silmad niimoodi särama, et heaks valgustuseks poleks välku tarvis olnudki. Sildaru ilmus üritusele kaaslasega!

Kaks kaadrit ja 150 sõna hiljem oli esimene uudis Sky.ee-s, pealkirjaga: „Noored ja armunud? Kelly Sildarul jätkus seltskonnas silmi vaid salapärasele noormehele“, avaldunud ning internetiavarustesse oma elu elama saadetud. Ning riburadapidi haarasid sellest kinni ka teised Eesti väljaanded.

Mõni otsustas pealkirjaga viisakamaks jääda, teine raius värsket armastust juba peitliga kivisse. Väike valim: „Kes on see õnnelik? Kelly Sildaru ilmus moeüritusele tundmatu noormehe seltsis“ (Õhtuleht), „Just tema on tegelik põhjus, miks Kelly Sildaru kodu ligi hoiab: noortel jagub silmi vaid teineteisele“ (Kroonika/Delfi) ja „Noore spordipiiga Kelly Sildaru süda on võetud!“ (Elu 24 ehk Postimees).

Mõistagi ei möödunud kaua, kui esialgse nupu kõrvale ilmus teinegi artikkel, mis meile seni tundmatu noormehe hõlpsamini guugeldatavad faktid ette ladus. Nimi, vanus, haridus, amet, hobid... Selle kõige peale tahaks karjuda aga stopp! Kuhu me oleme jõudnud?

Sildaru on niigi pidanud suureks saama kordades kiiremini kui ühele lapsele kohane. Ta on pikkades intervjuudes vastuseid ladusalt ette vuristanud 11aastasest saati, sama vanalt on ta ka maailmas ringi tiirutanud, võistelnud, harjutanud. Ta on olnud pidevalt meedia halastamatu luubi ja avalikkuse tähe all, saamata kordagi lihtsalt niisama nautida muretult kodumaal olemist või lapsepõlve, mis peaks olema üks üdini ilus aeg.

Septembri alguses sõnas Tõnis Sildaru, et tütar loobus hooaja avaetapist Uus-Meremaal, kuna soovis Eestis olla ja vahelduseks ka 1. septembril tavalise noorena kooli minna. Ja see on normaalne!