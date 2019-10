Maailm Britid palusid Brexiti edasilükkamist: peaminister ei pannud läkitusele oma allkirja Tõnis Erilaid , täna, 19:00 Jaga: M

GALERII

MEELEAVALDAJATE NÕUDMINE: Laske meid hääletama Brexiti-katastroofi vastu! Foto: AFP/Scanpix

Euroopa Liidu liikmesriikide saadikud kogunesid eile hommikul Brüsselis vaid veerand tunniks, et käsitleda Brexiti-leppega seonduvat. „Me jätkame selle ratifitseerimist tavapärases korras,“ kinnitas Euroopa Liidu peaesindaja Brexiti-kõnelustel Michel Barnier, lisades, et ka Suurbritannia ei ole veel lepet hüljanud. Olgugi et selle parlament ja peaminister Boris Johnson valmistasid laupäeval üllatuse nii oma rahvale kui ka kogu Euroopale.