MAAVÄRIN VÕI SÕDA: rahuliku pühapäevahommiku rikkus jõhkralt vali pauk 

„Esimese asjana mõtlesin oma 83aastase vanaema peale. Kui need paugud minu poolsurnuks ehmatasid, siis mida võivad need põhjustada veel vanainimesele? Õnneks oli ta vaid ehmunud ja segaduses,“ rahunes Karmen, kel tekkis järgmine hirm: „Peast käis läbi mitu mõtet: kas sõda hakkas lõpuks pihta? Kas keegi astus kogemata metsas mõne maailmasõja aegse pommi otsa?“

„Siis aga tuli mulle meelde, et sel nädalal teeb kaitsevägi taas Okase õppust, niiet hakkasin googeldama, kas asi võis olla sellega seotud. Kahjuks ma internetist selle kohta infot ei leidnud. Kuid Facebooki kiigates märkasin, et Kuusalu kandi inimesi koondavas grupis käis pinev arutelu selle üle, kas teised ka maja vappuma panevaid mürtsatusi kuulsid ja mis need põhjustada võisid,“ tunnistab naine, et ega taoline vahejuhtum just meeldiv ei olnud.